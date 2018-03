Par i krise skal hjælpes før det går galt

Parforhold: Forhandlingerne om et forbedret skilsmissesystem er i gang igen. Socialdemokraterne foreslår at gøre en times rådgivning obligatorisk for par med børn.

Det er selvfølgelig positivt med forslag, der sigter på noget, der også er godt for børnene. De forslag er der ikke for mange af i dansk politik. Det er nu ikke specielt ambitiøst med én times rådgivning, efter at skilsmissen er en realitet. Og parret kan tilmed møde til rådgivningen hver for sig, hvis dét er mest hensigtsmæssigt, forklares det.

Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har pointeret, at der ikke er tale om parterapi, hvor et af formålene er, at parret bliver sammen: "Jeg har overhovedet ikke nogen holdning til, om voksne mennesker skal være sammen med hinanden eller ej. Vores eneste hensyn med det her forslag er, at børnene kommer mere nænsomt igennem skilsmisser."

Man kunne jo også have den synsvinkel, at den bedste løsning for parret - og ikke mindst børnene - var, at krisen blev håndteret og skilsmissen undgået. Den synsvinkel er der sikkert nogle børn, der har...

Det, der mangler, er et ambitiøst system til at hjælpe familierne før skilsmissen, så den måske helt kan undgås. Dét system vil Kristendemokraterne - i modsætning til Socialdemokraterne - gerne slå på tromme for.

Nogle kommuner har indført offentligt støttet par-rådgivning til familier i krise. Erfaringerne er gode, og der er masser af argumenter for at gøre ordningen landsdækkende. Hver gang en skilsmisse bliver vendt til velfungerende familieliv, er det både en lykkelig slutning for parret og for børnene og - som en sidegevinst - en økonomisk besparelse for samfundet.