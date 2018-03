Lad være med at være naiv, Morten Østergaard: Gør op med fremmede normer

Replik: I avisen Danmark 22. marts fremkom den radikale Morten Østergaard med følelsesladede meninger om indvandere og deres indslusning i det danske samfund. Ikke tilfældigt har Morten Østergaard på sin ekspeditionsrejse stort set kun mødt positive indvandrere, der vil den danske livsstil og derfor gerne bidrager til vores samfund - og godt for det.

Morten Østergaard undgår desværre bare at komme ind på de mandsdominerende krav, der fremsættes i den muslimske tro, og som for det meste rammer kvinderne; at drengebørnene fredes og må gøre, hvad de lyster, er en arvelig forudsætning, der ikke må pilles ved.

Morten Østergaard holder gerne fast i "dem-og-os-retorikken", men prøv at vende den om til "os-og-dem", så starter vi der, hvor vort lands demokratiske værdier stilles i centrum, hvor religion blot er en del af hverdagen eller kan være det, der stilles ingen krav i den henseende.

Mange muslimer, der er kommet her til landet, undskylder sig med, at de er forfulgte i hjemlandet, at de har krigstraumer; oftest er det jo mændene, der kommer rendende først og klager deres nød, kvinderne lades også her i stikken.

Det danske samfund med politikerne i spidsen bør starte med at medbryde mændenes magt og gammeldags religionsopfattelse og kræve, at vi i vores land har nogle demokratiske spilleregler, vort samfund er bygget op om og som skal respekteres, uanset trosretning.

En glædelig oplevelse i kronikken fra Morten Østergaard er, da han nævner Grimhøjmoskeen som et yderpunkt af værste skuffe, vi vedblivende skal bekæmpe, inden det påvirker vores demokrati. En opfordring til Morten Østergaard: Køb og læs bogen, "Dødevaskeren" af Sara Oman, kald hende løgner, hvis du mener, hun skriver usandheder og forklar, hvorfor hun i vores land er nødsaget til at have beskyttelse mod personlig overlast; en adfærd, der er udansk og først er kommet til landet, efter vi har modtaget muslimske indvandrere, den samme beskyttelse er også påkrævet for en række demokratisk valgte politikere.

Så kom ikke og sig, at det er den danske mentalitet eller demokratiske indstilling, der hindrer integrationen af folk, der ønsker et samliv med os.