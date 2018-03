10. klasser skal tættere på erhvervsskolerne

Uddannelse: 557 flere unge har søgt ind på en erhvervsuddannelse i år sammenlignet med sidste år. Mens 18,5 pct. af de unge fra 9. og 10. klasse søgte ind på en erhvervsuddannelse sidste år, så er det tal nu steget med knap ét procentpoint til 19,4 pct.

Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning - og det tyder på, at vi endelig er ved at knække koden til, hvordan vi får flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. En kode, som er vigtig at knække. For hvis vi ikke får knækket koden, så kan det betyde, at vi må sende vækst, udvikling og arbejdspladser ud af Danmark. For virksomhederne melder allerede nu om mangel på faglært arbejdskraft. Et behov, som ser ud til at vokse sig endnu større i fremtiden.

Faktisk vurderer Dansk Arbejdsgiverforening, at der vil mangle ikke mindre end 60.000 faglærte i 2020. Og uden denne faglærte arbejdskraft, ja, så må virksomhederne begrænse deres produktion - eller rykke til lande, hvor den rette arbejdskraft findes.

Det er derfor, at vores regering har en ambitiøs målsætning om, at 30 pct. af vores unge skal vælge en erhvervsuddannelse i 2025. Og selvom vi nu endelig ser en betydelig fremgang i antallet af ansøgere på erhvervsuddannelserne, så er der stadig et stykke vej igen. Vi er langt fra i mål.

Derfor er jeg kommet med et revolutionerende forslag: Vi skal give de kommunale 10. klasser en tættere tilknytning til erhvervsskolerne.

Det skal bidrage til, at flere unge får øjnene op for de muligheder, der findes med en erhvervsuddannelse. Flere unge skal indse, at praktiske færdigheder er mindst lige så vigtige som boglige færdigheder. Og flere unge skal uddanne sig til arbejde frem for ledighed.

Ved at rykke de kommunale 10. klasser tættere på erhvervsskolerne gør vi 10. klasse til starten på en ungdomsuddannelse. Vi får skabt et stærkere ungdomsmiljø omkring erhvervsskolerne, og vi skubber til de unge, så de kan blive klogere på, hvad en erhvervsuddannelse er. Samtidig viser undersøgelser, at de kommunale 10. klasser ikke gør det godt nok, som det er i dag. De løfter ikke de unges faglige niveau, og de klæder dem ikke godt nok på til at træffe deres uddannelsesvalg. Der er brug for et skifte.

Jeg glæder mig over den store opbakning, der er fra arbejdsmarkedets parter til mit forslag.