Langeland: Socialdemokratiet Langeland har på sin generalforsamling skiftet på formandsposten. Afgående fungerende formand Hans Jørgen Grünewald Ravn gav stafetten videre til Henning Pil, der blev valgt som ny formand, oplyser partiafdelingen i en pressemeddelelse. Desuden blev Tina Juul Pedersen og Lasse Holm Grønning nyvalgt til bestyrelsen. Bestyrelsen består desuden af Hanne Andersen og Kirsten Havemann. På generalforsamlingen var der indlæg fra folketingskandidat Bjørn B. Brandenborg, der var mere end klar til det folketingsvalg, der kommer inden for det næste år. Deltagerne ved generalforsamlingen erklærede sig parate med den støtte og opbakning, der for første gang i 17 år gerne skulle give Svendborg-Langeland kredsen et lokalt folketingsmedlem. Kredsen var i mange år en sikker bastion for navnkundige Grete Schødts, Svendborg. Bjørn Brandenborg bor i Rudkøbing og er opvokset i Svendborg, så han kender hele kredsen. /EXP