Læserbrev: Da Havneforeningen barslede med sit slogan "Svendborg Havn - bevar mig vel" var førsteprioriteten, at det skulle være en arbejdende havn for at skaffe arbejdspladser på Frederiksø. Efter at Petersen & Sørensen rykkede fra Nordre Kaj til øen, ønsker de nu råderet over en del af beddingen og et ønske om at bygge en 3200 kvadratmeter stor hal.

Formanden for teknik- og erhvervsudvalget Flemming Madsen (S) er klar til at tage debatten, men han går ind for den oprindelige plan som siger, at der ikke kan være erhverv i beddingen. Man må håbe, at byrådspolitikkerne kan blive enige om et nyt beslutningspunkt til teknik- og erhvervsudvalget.

Det må kunne lade sig gøre at få enderne til at nå sammen. Hvor der er en vilje, er der også en vej for en fornuftig afgørelse for at komme Petersen & Sørensen til gode for deres fremtidige gode projekt og gerne mange arbejdspladser.