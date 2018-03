Per Nyborg vurderer, at nu hvor de mindre handelsbyer bliver udfordret på blandt andet e-handel, så har de fået øjnene op for, at de skal tænke ud af boksen: - De fleste byer har været spækket med butikker dør om dør, begynder man at tænke i andre baner for at skabe indhold og opholdsmuligheder, der gør, at bymidten bliver ved med at være spændende, uddyber han. Pressefoto