Læserbrev: På tirsdag skal byrådet tage stilling til et forslag om tilbageførsel af pengene, hvis Svendborg Kommune sparer penge på en eventuel lockout. Altså: Hvis nogle lærere i Svendborg Kommune bliver omfattet af lockout, skal de sparede lærerlønninger tilføres skoleområdet, når lockouten er slut. Tilsvarende på andre områder. Det kan Radikale Venstre ikke støtte.

For det første håber vi meget stærkt, at overenskomstforhandlingerne i forligsinstitutionen ender med et forhandlingsresultat, der tilgodeser lærerne, og at vi ikke skal opleve hverken strejke, lockout eller lovindgreb. Og vi kan ikke se, hvordan forslaget om tilbageførsel bringer os nærmere et forhandlingsresultat.

For det andet vil en eventuel lockout ramme den enkelte medarbejder økonomisk. Det er ulykkeligt, men det hjælper jo ikke den enkelte, at der tilføres flere penge til det område, hvor den pågældende arbejder.

For det tredje går vi snart i gang med forhandlingerne om et meget stramt kommunalt budget for 2019, og her er det ikke givet, at eventuelle besparelser som følge af en eventuel lockout skal annulleres fuldt ud - og hvis de skal annulleres, skal det være på områder, hvor de gør mest og bedst gavn, og ikke nødvendigvis på området hvor de "kommer fra".

De offentligt ansatte står midt i en arbejdskamp med deres arbejdsgiver - også i Svendborg Kommune. Styrkeforholdet er tydeligt ulige og de offentlige arbejdsgivere bør bruge deres overmagt med omtanke og respekt for modparten. Det tjener os alle bedst. Også i Svendborg.