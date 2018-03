kolonihaver

Fredericia: I 20 år har der været drøftet lokalplaner og status for kolonihaverne mellem Egeskovvej og Vestre Ringvej. Og oplægget fra foreningen er, at der skal gives lov til at bygge huse på 120 kvm for endeligt at få stoppet års debat.

- Der er allerede bygget for store huse, fordi der ad flere omgange igennem de sidste 20 år fra lokalpolitisk hold er blevet afgivet mundtlige løfter om helårsstatus, konstaterer foreningen i et notat til politikerne i udvalget.

Billige boliger uden krav Der skal ikke søges byggetilladelse til at opføre huse i et kolonihaveområde.De skal leve op til kravene i lokalplanen, som i dag er maksimalt 35 kvm.



Men det krav er det langt fra alle huse, der lever op til i dag.



Der skal ikke betales ejendomsskat for en kolonihavegrund eller hus.



Til gengæld betaler man renovationsudgifter og spildevandsafgift.



Det fremgår af kolonihaveloven, at det ikke er lovligt at bo i kolonihaven hele året.



Det er typisk tilladt at bo i kolonihavehuset i sommerperioden, og i vinterhalvåret (fra 1. oktober til 31. marts) må man kun undtagelsesvis overnatte.



Den nye lokalplan vil ikke gøre det muligt med helårsbeboelse, selv om det allerede sker i dag.

De forudser, at det vil udløse en storm af indsigelser, hvis politikerne står fast på, at der kun må bygges huse på 80 kvm.

- Mindre end 120 kvm vil medføre en storm af indsigelser, dårlig presseomtale af Fredericia og inddragelse af advokater og folketingspolitikere, lyder truslen fra kolonihavefolket.