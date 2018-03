Her blev han af nogle af de lokale kræfter, der kæmper for at gøre ombygningsplanerne for området mere grønne , guidet rundt i området og fik blandt andet forevist det omstridte område ned mod åens østlige bred, der i helhedsplanen for Dalum Papir er benævnt "Område 3".

Brian Dybro havde inden besøget allerede en fornemmelse af, hvad han mener om fremtiden for Område 3. Men mødet med de lokale, der ønsker et grønt område på stedet, var det sidste, der skulle til, for at han er helt sikker.

- Nogle gange er det godt at komme ud i virkeligheden og møde engagerede borgere og høre deres gode ideer, siger han.

Dybro mener, at område 3 bør omdannes til en bydelspark for det nye kvarter, der vil skyde op ved Dalum Papir. En storby har brug for grønne fristeder, og det vil hele byen kunne nyde gavn af, mener han.

- Det skal være et område til gavn for alle odenseanere, ikke for de få, siger Dybro.

Han erkender, der kan være en risiko for, at et nej til boliger i område 3 kan skræmme investorerne, som har udtrykt, at det er af stor betydning at kunne opføre attraktive boliger ned mod Odense Å i netop område tre.

- Den risiko er der altid, erkender han, men Dybro mener omvendt, at det må gøre de øvrige planlagte boliger i Dalum Papir-projektet mere attraktive, hvis der anlægges et nyt grønt åndehul i område tre.

For nylig meldte også Socialdemokratiet og Venstre i en fælles melding ud, at de to store partier i byrådet ønsker at kigge nærmere på, om det kan lade sig gøre at øge "andelen af det grønne fritlagte område mod åen beroende på en forhandling med grundejer i forhold til det samlede projekts realisering".