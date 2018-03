Svendborg: 1,5 millioner afgørende kroner. Sådan betegner Svendborg Kajakklub et tilsagn fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Kajakklubben mangler med donationen kun 300.000 kroner for at kunne realisere et projekt, som skal rejse en bådehal, bygge bedre omklædningsfaciliteter og få en ponton i vandet ved klubbens bygninger ved stranden ved Færgevej i Svendborg.

Milliondonationen, fortæller formand Ole Starklint i en pressemeddelelse, er klubben utroligt glad for.

- Nu er vi meget tæt på at kunne igangsætte et byggeri, som vil forbedre vores opbevaring af kajakker og grej og skabe bedre bade- og toiletforhold for medlemmerne. Med en ponton til udsætning af kajakker bliver faciliteterne på vandsiden også forbedret, og der bliver bedre plads til både roere og badegæster ved den populære strand, siger han.

Klubben har selv rejst 200.000 kroner, og da man sidste år modtog 350.000 kroner fra Svendborg Kommunes Pulje til Lokale Initiativer, mangler man altså kun cirka 300.000 kroner for at kunne få projektet ført ud i livet. Penge, klubben forventer, at den kan skaffe via lokale fonde og pengeinstitutter.

Det er en bådehal ved siden af klubhuset, som bliver den største del af millionprojektet, og for at skabe plads til den, skal der rives gamle bådhuse ned, og ifølge pressemeddelelsen har klubben lavet en aftale med badeklubben Badedyrene om at flytte en sauna lidt.

Svendborg Kajakklub tæller omkring 200 medlemmer og går helt tilbage til 1934.