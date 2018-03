En skarp læser har opdaget, at et lille fly af mærket Cessna har fløjet en usædvanlig rute over Fyn de seneste dage.

Over to dage har en flyvemaskine skåret Østfyn og Langeland i skiver. Lige tykke, cirka to kilometer og lodret fra nord til syd.

Sådan ser mønstret i hvert fald ud, hvis man beder flightradar24, en hjemmeside for flynørder, om at skitsere ruten, som et lille tjekkisk fly med registreringen OK-VOK fløj over Fyn tidligere på ugen.

Ruten har dog sin logiske forklaring.

- Vi har fløjet i Danmark, ja, siger Tomás Vybíral. Han er ingeniør hos Georeal, det tjekkiske firma, som ejer flyet. Firmaet specialiserer sig i luftbilleder. Og de er blevet bestilt af den danske stat, forklarer Vybíral.

Hos Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering bekræfter man. Flyet har tegnet de lige linjer over Fyn, fordi det har affotograferet landjorden.

- Ja, vi haft Georeal til at flyve over Fyn. Det er en del af den kortlægning af Danmark, vi laver hvert år, så billederne derfra kommer til at indgå i alle de officielle kort, vi bruger i landet, siger Mogens Skov, som er topograf hos styrelsen.

Der er tale om luftfotos, hvorfra man så også bruger data til at lave almindelige kort. Blandt andre de kort, som alle kommuner har på deres hjemmesider, fortæller Mogens Skov.