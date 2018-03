Arkitektpris

Årets prismodtager er blandt andet kendt for renoveringen af Nørre Vium Skole og naturstien fra Allinge til Hammershus på Bornholm, der blev indviet i 2016. Aktuelt er tegnestuen blandt andet i gang med at realisere revitaliseringen af Fredericia Vold, som han vandt konkurrencen om sidste år.

- I fine aflæsninger og fortolkninger af et givet steds egenart har tegnestuens projekter givet ny betydning til steder, vi troede, vi kendte. Den nye betydning trænger sig ikke på, men lægger sig som et nyt indvævet lag i vores fælles erindring om fortid og nutid, sagde hun blandt andet.

Hædersprisen går til Erik Brandt Dam "for hans poetiske og dedikerede arbejde med at synliggøre, integrere og udvikle den fælles kulturarv i det arkitektoniske forslag", som Dreyers Fond skriver i sin pressemeddelelse.

Om revitaliseringen af Fredericia Vold sagde Mathilde Petri, at det var endnu et eksempel på, hvordan Erik Brandt Dam inddrager andre fagfæller inden for kunst- og kulturvidenskab i arbejdet for at forstå stedets egenart, og at han i sit forslag forstærker voldanlæggets egenart og giver ny betydning til den eksisterende fortælling.

Erik Brandt Dam driver en enmandstegnestue med få ansatte og har sideløbende undervist på Arkitektskolen. Han er 58 år og blev uddannet arkitekt fra Arkitektskolen i Århus i 1986. Efter blandt andet at have arbejdet i Kristian Isager arkitekter, Domus arkitekter og KHR arkitekter, etablerede han i 1996 tegnestuen Erik Brandt Dam Arkitekter ApS. Siden 1998 har han været lektor ved Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK).

Dreyers Fonds hæderspris er på samlet 800.000 kr. og tildeles en arkitekt og en advokat, der har udmærket sig inden for sit felt. Prisen blev for første gang uddelt i 1982. Dreyers Fond er etableret i 1976 af ægtefællerne arkitekt Thorvald Dreyer og landsretssagfører Margot Dreyer.