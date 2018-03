- Team Tilflytter har besøgt 17 tilflytterfamilier i 2017, og ud af dem var ni børnefamilier. Og der er yderligere syv, vi mangler at besøge, fortæller Steen Thinggaard om det lokale initiativ, hvor repræsentanter fra byen byder nye borgere velkommen. Projektet har kørt i et par år og med god succes.

Initiativtagerne til boligprojektet er ejendomsmægler Erik Rask og Steen Thinggaard og Willi Hansen fra Forum Ferritslev Rolfsted, der har kæmpet en stædig kamp for at få overbevist de rette instanser om, at der skal bygges boliger på savværksgrunden, for de kan mærke, at der er stor efterspørgsel på boliger i området.

Egebjerget Der er første spadestik på Egebjerget 5. april klokken 9, hvor der bliver sat et stort telt op med plads til 100. I teltet serveres pølser og sodavand. Bagefter kan alle dem, der har lyst følge med over i Ferritslev Fritidshus, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål til en repræsentant fra henholdsvis udlejningsafdelingen og den tekniske afdeling hos Fyns Almennyttige Boligselskab, forkortet FAB. Det vil også allerede være muligt at reservere lige præcis den af de 14 boliger, man gerne vil flytte ind i, hvis man skriver under og betaler et depositum. 35 lokale har meldt sig ind i FAB med henblik på at flytte ind, og endnu flere har tilkendegivet, at de ønsker at flytte ind om 5-10 år. Boligerne forventes klar til indflytning i slutningen af året.

Savværket lukkede i 2002, og ideen til Egebjerget opstod allerede for fem år siden, men initiativtagerne oplevede, at det var svært at trænge igennem til politikerne i kommunalbestyrelsen.

- De havde forståelse for, at der var et behov (for boliger, red.), men der manglede handling. Vi har været i gang i fem år, og først nu sker der noget, siger Steen Thinggaard, der kalder Ferritslev og Rolfsted det mest attraktive område for tilflyttere fra Odense.

En anden årsag til, at processen har trukket ud, er, at man har været nødt til at sadle om undervejs. Det oprindelige projekt blev simpelthen for dyrt til, at det kunne lade sig gøre, og det har forsinket processen et års tid.

De 14 lejeboliger bliver derfor heller ikke helt, som initativtagerne havde forestillet sig.

- Det bliver pænt, ordinært byggeri. Det andet var lidt mere eksklusivt, siger Steen Thinggaard om de oprindelige tegninger.

Selvom kampen for et ny bydel har været hård, slår de tre initiativtagere fast, at det aldrig har været på tale at opgive. Og planen er da heller ikke at læne sig tilbage, nu hvor de er kommet i mål.

De har allerede udset sig næste projekt, der går ud på at få skabt et boligområde, der skal binde Ferritslev og Rolfsted sammen. Og de har også allerede et navn klar: Degnemarken.

- Vi har fået at vide, at det vil komme på kommuneplanen, så vi lægger pres på politikerne igen, siger Willi Hansen.

Degnemarken skal rumme cirka 40 udstykninger, og initiativtagerne ser gerne, at det bliver en blanding af leje- og ejeboliger.