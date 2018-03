Debat: Ondt i den digitale fornuft

Læserbrev: Ud over stepperne og ind i det digitale højhastighedstog. Uden retning eller omtanke.

Jesper Balslev, lektor og underviser ved Københavns Erhvervsakademi tager den digitale omstilling op i sin bog "Kritik af den digitale fornuft - i uddannelse".

Han stiller blandt andet spørgsmålet: Hvordan er vi endt her - måske en panik - måske grundet den retoriske belejring fra industrien og det politiske system: tidsnød, brændende platforme og eksponentiel acceleration, og vi ender ud i en nervøs reaktion; omfavner TINA - There is No Alternative.

Jeg ser, at danskerne efterhånden, næsten alle, er blevet gennet ned af den digitale sliske, kompetent driblende hen over det digitale tastatur, som en anden Ronald - uden mål og med følelsen af altid at være bagud. En del foran, når det gælder manglen på værdier, som at kunne begå sig i et demokrati, trivsel, fantasi eller evnen til fordybelse og omtanke.

Vi forholder os ikke til vores egen smertegrænse. Bokseren Tyson vidste, at gik man ind i ringen, så havde man en plan - indtil man fik en på munden. Vi har allerede fået slag uden at ændre noget som helst.

I gamle dage var kvinderne bundet til gryderne og komfuret. I dag er næsten alle bundet til at have et øje på den digitale kogeplade, der skal kontrolleres i tide og utide. I dag bliver vi født til et grænseløst cyberterritorium, hvor vi udvikler os synkront med teknologien og de mest efterspurgte arbejdsmarkedskompetencer. I dag har vi ondt i den digitale fornuft.