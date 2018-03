Generalforsamling

- Vi skal have en god og velfungerende baggrundsgruppe, så Cecilie (Roed Schultz, byrådsmedlem red.) kan få al den støtte og hjælp, hun har brug for.

- Bestyrelsens beretning, byrådsmedlemmets beretning, regnskabet fra 2017 og budgetforslaget for 2018 blev godkendt uden bemærkninger. Der var en god dialog omkring vores valgkamp, hvordan vi havde prioriteret at bruge vores penge og ikke mindst, hvordan resultatet endte med at blive. Det var en meget behagelig stemning.

Den nye bestyrelse består af Kirsten Cordtz, Marc Hast Knudsen, Cecilie Roed Schultz, Gert Altofte og Andreas Bjerring Tobiassen. De to suppleanter er Marie Andreasen og Henning Hartmeyer. Marc Hast Knudsen, kontaktperson for Enhedslisten Fredericia, fortæller, at generalforsamlingen foregik uden dramatik og efter bogen:

Enhedslisten Fredericia ønsker den kommende tid at have fokus på t byens jobcenter fungerer godt. Partiet vil gerne have stoppet, at mange syge "kastes rundt i systemet", som Marc Hast Knudsen beskriver det.

Derudover skal der være fokus på de udsatte borgere i kommunen.

- Vi har en stor stigning af hjemløse, og det kan vi ikke have på samvittigheden. Folk skal behandles ordentligt i Fredericia - uanset om de er syge, har ondt i sindet, er i arbejde eller under uddannelse. Fredericia skal være byen for alle.