Min Mening: Det lokale blik - og det regionale

Jeg har altid været af den opfattelse, at når vi har et samfund, der giver os mulighed for at deltage og få indflydelse, bør vi også benytte os af det. Derfor meldte jeg for et par år siden som kandidat til P4Fyns Dialogforum og kom ind. I DR-regionernes dialogfora sidder repræsentanter for lytterne, som er med til at gøre den regionale radiostation bedre - håber vi.

“ Den lille historie i den store er meget væsentlig, især hvis den bliver sat ind i den rette sammenhæng.

Det har været interessant og lærerigt at høre om arbejdet med at dække det fynske område - som ikke kun består af Fyn, men også af meget vigtige øer såsom Langeland og Ærø, blandt andre. Jeg oplever P4Fyn som lyttende og åben overfor de mange, forskellige udsagn, de møder fra os.

Det er vigtigt at give stemme til mere end Odense eller rettere: De åbenlyse historier, der nærmest fortæller sig selv, de store, spektakulære ting. Vel vidende, at Odense i sagens natur vil fylde meget, eftersom de har så mange flere indbyggere og så meget mere muskelkraft til at lave de store, flotte projekter, kæmpe begivenheder og ikke mindst: byggerier. Det gavner os alle, hvis Odense er et godt og kraftfuldt lokomotiv for resten af området, og det skal fylde i mediebilledet. Men hvis billedet skal være dækkende, kræver det også, at der ind imellem kommer beretninger fra andet end koncerter i Odeon, letbanebyggerier og debatter vedrørende det, vi her 60 kilometer fra kan opfatte som lokale problematikker.

Det levede liv og de gode oplevelser findes også udenfor de store og større byer, ligesom de relevante historier gør. De mennesker, der lever der, skal også mærke, at de tæller, og at de bliver set og hørt. Den lille historie i den store er meget væsentlig, især hvis den bliver sat ind i den rette sammenhæng.

På det seneste møde i P4Fyns dialogforum drøftede vi på baggrund af et oplæg om radioprogrammet public service-begrebet: Konstruktiv journalistik. Det kom der en spændende drøftelse ud af, og vi var ikke enige.

Mange har udtrykt frustration over mediernes fokus på det, der går galt eller ikke virker. Kunne man forestille sig en anden slags journalistik, der gik efter løsninger fremfor konflikter? Og er det en farlig vej at gå? Ja, hvis det bliver som rygklapperi eller som de magthavendes talerør, så har vi som samfund mistet den integritet, der er nødvendig for den fjerde statsmagt, og som vores åbne, demokratiske samfund er dybt afhængig af. Men hvis det bliver en nuancering og en positiv, afbalanceret stemme i mediebilledet, hilser jeg det velkomment.

Jeg håber, vi kan beholde vore lokale og regionale medier med både det skarpe, kritiske blik, viljen til at bringe positive historier samt ikke mindst en sund fokus på både det store og det små, det være sig Fyns Amts Avis, TV2/Fyn, Radio Fyn eller de mindre lokalradioer. Ellers mister vi helt mælet til fordel for Facebook, Google og Amazon.