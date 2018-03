Læserbrev: Fremtiden er digital

Læserbrev: For nylig kom Udvalg for Bedre Universitetsuddannelser, hvor blandt andre Dansk Erhverv har deltaget, med en række anbefalinger til, hvordan uddannelserne rustes til den digitale fremtid. Her er det blandt andet vigtigt, at digitalisering indarbejdes i alle uddannelser.

Vigtigt er det, at der i de seneste år er blevet optaget langt flere studerende på landets universiteter. De mange nye studerende skal jo gerne efter endt uddannelse få et arbejde, og så er det helt afgørende, at de studerende får de rigtige kompetencer med i bagagen, særligt inden for it.

For vi kommer ikke udenom, at næsten uanset hvad man fremover kommer til at beskæftige sig med, så vil digital kunnen være vigtig. Derfor er vi i Dansk Erhverv særligt glade for udvalgets anbefaling om, at alle uddannelser skal indarbejde it-kompetencer og teknologiforståelse. Den digitale omstilling, vi som samfund nu står overfor, er meget omfattende og vil påvirke alle dele af samfundet, og derfor er det her en helt central og afgørende anbefaling.

Fremtiden er digital, og hvis ikke vi ruster vores børn og unge til den, så svigter vi