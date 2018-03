Læserbrev: Her er en klar opgave for landbrugets sande venner, som for eksempel den fynske revisor Erling Bonnesen. Han er nok landmandens bedste ven i Folketinget, hvor han som medlem af Folketinget for Venstre aldrig forsømmer nogen lejlighed til at støtte erhvervet.

På Nordfyns Vandværk kigger de for tiden efter nye steder at foretage boringer efter rent drikkevand. Det bliver en dyr fornøjelse, men de er tvunget til det på grund af det lokale landbrugs forurening med sprøjtegifte. Lige nu estimerer vandværket, at skulle bruge mellem seks og syv millioner kroner på et nyt kildefelt. Det vil koste hver familie 1200 kroner om året i prisstigninger over de næste syv år.

Nordfyns Vandværk er ikke noget særtilfælde. Sprøjtegiften desphenyl-chloridazon ser ud til at forekomme i hver 10. vandboring landet over, og vel at mærke i koncentrationer over grænseværdierne. Også stoffet triazol fra årtiers brug af svampemidler er fundet i uacceptable koncentrationer, og endnu flere stoffer siver ned mod grundvandet.

De alarmerende fund rejser spørgsmålet: Hvem skal betale for de nye kildefelter? Forbrugerne eller forurenerne?

Her kommer Erling Bonnesen ind i billedet. Han kan skaffe de nordfynske familier rent drikkevand uden millionudgifter og samtidig hjælpe landbruget ud af den selvskabte klemme, uden at den enkelte landmand påføres nye udgifter.

Løsningen ligger lige for: Regeringen bør oprette en national vandfond, der kan holde vandværkerne skadesløse, men samtidig friholder landbruget for regningen.

Det kan gøres ved at hente finansieringen fra de pesticidafgifter, landmænd og gartnere allerede betaler til staten. Rækker pengene ikke, kan provenuet suppleres med midler fra landbrugets Promilleafgiftsfond. Den har siden 1978 haft som formål at styrke landbrugets udvikling, og hvad ville være mere styrkende end at stå ved erhvervets ansvar for danskernes rene drikkevand?

Hermed er forslaget dit, Erling Bonnesen. Lad os så se, hvad du duer til.