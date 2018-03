Debat: 30 timers arbejdsuge ville ødelægge vores sundhedsvæsen

Synspunkt: Det er en kendt sag, at nogle røde partier - Enhedslisten og Alternativt - længe har flirtet med idéer om at nedsætte arbejdstiden til 30 timer om ugen. Det har jeg længe været uenig i - og nye tal har i den grad bekræftet mine bekymringer. 30 timers arbejdsuge vil ganske enkelt ødelægge vores sundhedsvæsen og den tryghed, som er så afgørende for danske patienter.

Hver dag går dygtige danske sundhedsprofessionelle på arbejde i sundhedsvæsnet for at pleje os, forebygge eller helbrede sygdomme. De fortjener alle stor ros for indsatsen. Selvom der siden 2007 er kommet 3000 flere læger og 4000 sygeplejersker til sundhedsvæsenet, så presser den demografiske udvikling os i nogle sektorer.

Det er derfor helt urealistisk, at alle disse mennesker skulle gå ned på 30 timers ugentlig arbejdstid, sådan som Enhedslisten og Alternativet ønsker. For hvad ville konsekvensen være?

Det har Kommunernes og Regionernes Løndatakontor redegjort for i et svar til Folketingets Social-, Indenrigs-, og Børneudvalg. De er kommet frem til, at hvis man satte arbejdstiden ned til 30 timer uden en relativ reduktion af lønninger og pension - jeg går ikke ud fra, at de ansatte skal have mindre i løn? - så ville 20.000 ud 107.000 ansatte skulle fyres. Det svarer altså til 19 procent af alle ansatte i sundhedsvæsenet. Det er skræmmende i en tid, hvor vi efterlyser, flere varme hænder til blandt andet at sikre en værdig pleje af vores ældre.

Siden valget i 2015 har Venstre på en lang række områder kæmpet for at styrke og udvikle vores fælles sundhedsvæsen. Vi har blandt andet gennemført en helt ny Kræftplan IV, "Patienternes Kræftplan", til 2,2 milliarder kroner. Vi har prioriteret midler til en akutpakke, som sætter ind over for overbelægning på sygehusene, så vores ældre ikke skal ligge til offentligt skue på kolde hospitalsgange. Sidst, men ikke mindst, har vi sammen med partierne bag satspuljen iværksat en ny demenshandlingsplan, som sigter mod at give demente og deres pårørende en bedre hverdag.

I alt er sundhedsbudgetterne blevet løftet med 4,4 milliarder kroner siden seneste folketingsvalg i 2015. Det er et løft, som har krævet benhårde prioriteringer og klare valg i den økonomiske politik.

Spørger man Enhedslisten eller Alternativet, hvor pengene skal komme fra, så blafrer svarene i vinden. Forslaget omtales ofte som en "vision" for Danmark. Men nogle gange bliver visioner altså til realiteter, og denne vision er decideret farlig at realisere.

Jeg mener ikke, at tiden er til at eksperimentere med vores velfærd, helbred eller pleje. Jeg ønsker et sundhedsvæsen, hvor alle tilbydes behandling af høj kvalitet i trygge omgivelser med indsatser, som vi har en begrundet forventning om virker. Venstre ønsker ikke, at omdanne det danske sundhedsvæsen til eksperimentarium. Det har hverken patienter eller personale fortjent. Så lad os nu holde fast i, at patienter både nu og fremtiden skal tilbydes behandling i et sundhedsvæsen i verdensklasse af personale, som har de bedste forudsætninger for at løfte opgaven.