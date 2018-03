Debat: Landbruget på støtten

Læserbrev: Flemming Schell Simonsen forsvarer her på debatsiden landbrugsstøtten med, at hensigten med samme er at sænke prisen på fødevarer og ikke et forsøg på at holde liv i landbruget. Det lyder umiddelbart meget besnærende med lave fødevarepriser. Du glemmer bare, Simonsen, at vi forbrugere jo har betalt for denne prissænkning over skattebilletten.

EU-borgernes skatter hæves med en milliard kroner om dagen (immer væk en slags penge) til sænkning af prisen på fødevarer produceret i landbruget. Dertil kommer enorme offentlige udgifter til at forsøge på at afbøde de skadevirkninger, intensiv landbrugsproduktion forårsager. Tag lige at undersøg konsekvensen af alt det, inden du lukker sminkede (det lyder pænere end usande) argumenter ud.

Hvad med en sænkning af priserne på fast ejendom og huslejer? Lyder det ikke tillokkende? Jamen, så indfører vi da bare håndværkerstøtte. Teoretisk ville man kunne sænke priserne på alt, borgerne skal købe, ved at yde offentlig støtte. Er det en farbar vej, Simonsen?

Og så henviser du til dyre fødevarer i Norge. Er det dit indtryk, at nordmændene er på fallittens rand og ved at dø af sult? Nordmændene har råd til at betale det, landbrugsvarerne reelt koster. Dette fordi de ikke forlods er blevet "flået af skattefar" ved at skulle finansiere landbrugsstøtte.

Den eneste farbare vej er, at markedskræfterne skal prissætte det, varen reelt koster. Det har altid været mit indtryk, at den filosofi var god latin i såkaldt borgerlige kredse.

Det der med støtteordninger og regulerings-ordninger ovenfra, planøkonomi, var det man praktiserede i det hedengangne Sovjetunionen. EU har for mange år siden overtaget den praksis på landbrugsområdet. Den rendyrkede socialisme.

Velbekomme.