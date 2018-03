På Kanten: En billet til fremtiden

Hvis du vil have en uddannelse med mulighed for at rejse verden rundt, få din egen virksomhed, være fleksibel og kunne bo næsten overalt, kunne efteruddanne dig hele livet, få et selvstændigt job med ansvar - så skal du:

- Tage en studentereksamen og gå seks år på universitetet.

Tja, måske kan du ende der, hvis du er heldig. Men den direkte vej er at blive faglært eller håndværker. Dem er der voldsom mangel på og bliver det endnu mere i nærmeste fremtid, hvor store årgange af faglærte går på pension.

“ Jeg håber, at forslaget om at flytte 10. klasserne til erhvervsskolerne vil blive begyndelsen til, at håndværk og faglærte job bliver et positivt tilvalg.

De store, danske velrenommerede virksomheder har masser af job til dygtige faglærte - med gode muligheder for efteruddannelse og avancement. Alligevel vælger næsten tre ud af fire elever gymnasiet efter folkeskolen. Vejledt af lærere og forældre, som naturligvis vil deres poder det bedste. Men selvom der i årtier har været bred enighed om, at vi her i Danmark vil være verdensmestre i uddannelse for at styrke vores velstand, må det vist være klart for enhver, at de ikke alle kan ende som tandlæger, selvstændige advokater, læger og departementchefer.

Nu skal det her jo ikke gå ud på at tale akademikerne ned, men mon ikke det er sjovere at være en dygtig tømrer, kok eller sygeplejerske, end en (bevares veluddannet) sagsbehandler i det kommunale eller private? Med udsigt til chefer, direktiver og forordninger så langt øjet rækker? Og en livsindkomst som næppe kan matche den dygtige håndværkers.

Regeringens ambition er, at 30 procent af en årgang skal have en erhvervsuddannelse. Lige nu er vi på knap 20 procent. Det er gået lidt op de senere år, men det går alt for langsomt.

Derfor har partiet Venstre foreslået, at de kommunale 10. klasser flyttes til erhvervsskolerne med det simple formål, at flere elever får øjnene op for dem. Rigtig godt forslag. Længe nok har erhvervsuddannelserne været som eksotiske fugle på visit i folkeskole og gymnasier. For det meste af tiden i reservater af emneuger og virksomhedsbesøg. Men slet ikke som en integreret del af skolernes hverdag.

Ikke overraskende klapper både Dansk Industri og Dansk Erhverv i hænderne, men lige så forudsigeligt er forældre-, elev- og lærerorganisationer mere forbeholdne. Dansk Industris erhvervsuddannelseschef Lone Folmer Berthelsen siger om forslaget: "Undervisningen i folkeskolen skal have et mere praksisrettet fokus, og vi skal være bedre til at vise eleverne mulighederne med en erhvervsuddannelse, både karrieremæssigt og i det videre uddannelsessystem."

Imens kan man ud fra et kommunikationssynspunkt undre sig over, at håndværkere og faglærte job fortsat ikke er trendy. Hvor er de gode historier - succeser - i medierne om de gode job til faglærte og håndværkere? Kan det skyldes, at også medierne de seneste årtier er blevet befolket af akademikere? Både på chefgangen og blandt menige medarbejdere. Senest læste jeg et interessant interview med en 12-tals pige, som havde valgt at uddanne sig til social- og sundhedsmedarbejder. Et valg, hun måtte forklare og forsvare.

Jeg håber, at forslaget om at flytte 10. klasserne til erhvervsskolerne vil blive begyndelsen til, at håndværk og faglærte job bliver et positivt tilvalg. Ikke noget de unge skal skubbes ind i. Men det kræver (også) at de gode historier bliver fortalt.