Spodsbjerg: Foodexpo-messen i MCH Messecenter Herning blev udbytterig for det fynske område, som tog for sig af retterne ved uddelingen af medaljer. "Danmarks Bedste Fiskefrikadelle", arrangeret af Danmarks Fiskehandlere, var ingen undtagelse. Kutter Fisk, Spodsbjerg, fik sølvmedalje for sine lækre fiskefrikadeller, oplyses det i en pressemeddelelse.

På messen var det op til de besøgende at være dommere og afgøre, hvilken fiskefrikadelle, der skulle kåres til Danmarks bedste. Alle interesserede besøgende fik udleveret en stemmeseddel og kunne stemme efter at have smagt finaleprodukterne. /EXP