Brandvæsenet var dårlig færdig med at slukke én brand, før der torsdag aften var bud efter dem igen, da en overtændt ladebygning i Stenstrup truede med at brede sig til tilstødende bygninger.

Stenstrup: Beredskabet fra Faaborg-Midtfyn var dårligt blevet færdige med at slukke en brand i Ringe torsdag aften, da der indløb en melding om en stor-brand i Stenstrup.

Det viste sig, at det var en ladebygning ved en tidligere institution på Bobjergvej, der stod i lys lue, fortæller indsatsleder ved Beredskab Fyn, Jens Erik Eggertsen, der fik meldingen om branden klokken 21.40.

- Så kører der en automobilsprøjte og en tankvogn fra Svendborg derop, og en tankvogn fra Ringe også, og da jeg når et stykke dernedad, kan jeg se, at bygningen er helt overtændt, så jeg rekvirerede en automobilsprøjte fra Ringe også, fortæller han og erkender, at storbrande i den størrelsesorden ikke er hverdagskost.

- Men gutterne gjorde et godt stykke arbejde, og det lykkedes at redde hovedbygningen, siger han og forklarer, at de satte en brandmand til at spule på væggen for at køle den, så den store brand i ladebygningen ikke skulle antænde den anden bygning.

- Og så satte vi også én på til at få slukket den store lade-brand. Men altså, laden er helt ødelagt, konkluderer Jens Erik Eggertsen, hvorfor han heller ikke kan sige noget om brandårsagen.

Ved midnatstid var der så godt styr på branden i ladebygningen, at de fleste af brandfolkene kunne køre hjem igen. To brandfolk blev dog tilbage og stod for efterslukningsarbejdet ind til klokken syv fredag morgen.