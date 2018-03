Nordvestfyn: Hola, como estas?

Der er udsigt til, at spanskkundskaberne hos den lokale ungdom snart udvides til andet og mere end at kunne sige hej tilsat frasen om, hvordan det går. Går det, som skoleudvalget har besluttet, så bliver spansk fra næste skoleår tilbudt som et treårigt valgfag.

Det er Undervisningsministeriet, som har lavet et projekt gående på at landets folkeskoler kan lægge billet ind på at udbyde spansk som valgfag. Hvilket Middelfart Kommune nu har gjort, og som efter al sandsynlighed betyder, at det store verdenssprog snart får større lokalt fodfæste.

Konkret ved at sproget tilbydes 7.-9. klasseeleverne med mulighed for at afsluttende mundtlig prøve i 9. klasse. Stedet for undervisningen bliver Middelfart Ungdomsskole, og lektierne kommer til at foregå i dagtimerne.