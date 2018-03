Ringe: Næsten lige da fodboldlandskampen Danmark-Panama var gået i gang torsdag aften, blev der slået alarm hos brandvæsenet. Der var ild i en villa på Odensevej.

Det var en nabo til huset, der fik øje på flammerne gennem et vindue, da han var ved at sige godnat til sit barn. Så skyndte han sig at anmelde branden. Det fortæller vejens beboere.

- Da vores nabo kom herover næsten lige i starten af kampen, havde han stadig telefonen ved øret. Jeg kom kun lige i sko og jakke, og så var brandbilerne der, siger Allan Hansen, der bor i et af husene over for den brændte villa.

Og det er noget, de er glade for.

- Stor respekt til brandvæsenet. De kom rigtig hurtigt, og det er meget betryggende at se, siger Louise Rønsholt, der bor sammen med Allan Hansen.

Da de kom, var flammerne svage, og det var primært røg, der kom fra huset. Men da brandfolkene fik sparket hoveddøren ind, blussede flammerne op igen. Det oplyser naboerne.

Inde i huset kunne de hurtigt konstatere, at der var ild flere steder.

- Der er formentlig tre arnesteder. I kælderen, i stuen og på førstesalen, siger Henrik Justesen, vicepolitiinspektør og leder af efterforskning af personfarlig kriminalitet ved Fyns Politi.

Efter branden var slukket - omkring klokken 21.30 - var politiet ifølge naboerne i færd med at søge med hunde på villaens grund.