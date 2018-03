Midtfyn: Alt tyder på, at to midtfynske erhvervsforeninger inden længe smelter sammen til en. Det er henholdsvis Midtfyns Erhvervsforening og Håndværker- og Industriforeningen Ringe, der slår sig sammen til en samlet forening under navnet H & I Erhverv Midtfyn.

Begge foreninger har på deres respektive generalforsamlinger enstemmigt stemt ja til en fusion, men for Midtfyns Erhvervsforening kræver det en generalforsamling, inden beslutningen endeligt er truffet. Formand Hans la Cour regner dog med, at resultatet bliver det samme, nemlig et enstemmigt ja.

Formålet med fusionen er at skabe én stærk forening og få et tættere samarbejde med kommunen, der skal sikre mere indflydelse til erhvervsfolkene.

H & I Erhverv Midtfyn får to bestyrelser, en fra hver forening, frem til foråret 2019, hvor der skal vælges én samlet bestyrelse.

Der var i øvrigt genvalg til hele bestyrelsen, da Midtfyns Erhvervsforening torsdag holdt generalforsamling.