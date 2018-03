Rudkøbing: Langelandsrevyen havde premiere i onsdags, og i år er det samlede billetsalg oppe på 1200 billetter. Og ifølge kapelmester og instruktør på årets revy, Valle Hansen, er der tæt på at være udsolgt til lørdagens forestillinger.

- Det er gået rigtig godt. Stemningen, vi har oplevet fra publikum, er, at folk er glade og tilfredse med revyen, siger han.

En del af overskuddet bliver traditionen tro uddelt til foreninger på Langeland, og årets modtagere er spejderne i Tullebølle, der fik 4000 kroner, og Parkinsonforeningens klub på Langeland og Foreningen for Pensionerede Postbude, der hver fik 3000 kroner.

- Vi er rigtig glade, for at vi kan dele penge ud til nogle af foreningerne hernede, siger formand for Langelands Revyforening, Lene Mathiasen og tilføjer, at der er en særlig gruppe, der er årsag til, det kan lade sig gøre.

- Vi kan gøre det, fordi der også er nogen, der bakker os op - og det er publikum, som kommer ind og ser vores forestillinger. Vi er stolte over, at vi har den mulighed at give nogle penge videre, siger hun. (maytr)