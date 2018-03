"Den samarbejdende landsby" er tema for "Årets Landsby 2018". Det er nu, at man skal indstille.

Faaborg-Midtfyn: Borgere og foreninger i landdistrikterne skal til at spidse blyanten, hvis de vil nominere et lokalsamfund til prisen som "Årets Landsby".

Temaet er "Den samarbejdende landsby", og fokus er bl.a. på bosætning og arbejdspladser. Der skal noget meget mere afgørende til end et nyt shelter, byporte, legeplads eller en ny skulptur for at skabe øget bosætning og flere arbejdspladser i landsbyerne. Ildsjæle, samarbejde og konkrete resultater kendetegner det lokalsamfund, der ender med at løbe med prisen som "Årets Landsby 2018", fortæller formanden for bedømmelseskomiteen, Carsten Hansen, der er tidligere minister for by-, bolig og landdistrikter for Socialdemokratiet, og det gør han i en pressemeddelelse.

- Når vi i år sætter fokus på de konkrete resultater af ildsjælenes engagement, er det i erkendelsen af, at landsbyerne ikke kan sidde og vente på udviklingen, men i høj grad må skabe den selv. Derfor kigger vi særligt efter landsbyer, der gennem samarbejde og idérigdom har formået ikke bare at trække tilflyttere til byen, men faktisk også har skabt job til dem, tilføjer Carsten Hansen.

Prisen uddeles af Landdistrikternes Fællesråd og Landsbyerne i Danmark i samarbejde med Forenet Kredit. Hvis man kender en landsby, som har afvikling til udvikling, skal man skynde sig at gøre. For at komme i betragtning, skal der er være tale om en landsby med under 2000 indbyggere, der har en udviklingsplan og er organiseret med et lokalråd eller lignende. /EXP