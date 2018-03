Nick Nyland har skrevet bogen "Børnenes Ø - Thorø og dens tre kolonier" om kolonibevægelsen og sine egne oplevelser på sommerkoloni på Torø.

Torø: Vi sætter farten ned, og bilen kommer langsomt fri af det sidste hus og de sidste træer inden jernbaneoverskæringen på Torø Huse Vej. Nick Nyland kigger til højre og kan se det syn, han har set så mange gange før: Torø, der pludseligt åbenbarer sig i Lillebælt. Da han var barn, var begejstringen over synet meget mere udtalt. Dengang hang han ud af togvinduet og bekendtgjorde entusiastisk til de andre drenge i kupeen: - Der er den! Se! I dag er gensynsglæden stadig stor hos Nick Nyland, selv om han sidder roligt i passagersædet. Følelsen glemmer han dog ikke sådan lige. “ Jeg skriver, hvad jeg har oplevet, og hvordan jeg oplevede det. Der er mange andre drenge, der har oplevet det værre end mig. De skulle kæmpe for deres plads i hierarkiet. Nick Nyland, forfatter og tidligere feriebarn på Torø - Torø var det forjættede land. Sådan havde jeg det, siger han. Nick Nyland er født og opvokset i København og bor i dag i Nordsjælland. Alligevel har han tabt sit hjerte til Torø. For her kom han meget som dreng. Hans far var skolelærer, og hver sommer var faderen kolonilærer på Torø, og han tog familien med. Så i en 10-årig periode i 50'erne og 60'erne var Nick Nyland på koloni sammen med andre københavnske drenge.

Lærerdreng

Den tid har sat sig dybe spor hos Nick Nyland, og han har netop udgivet bogen "Børnenes Ø-Thorø og dens tre kolonier" om sine oplevelser på Torø, hvor der var de tre kolonier Vesterborg, Thorøgård og Skovhytten. Han kan huske de andre drenge. At spille fodbold. At bygge huler. At spille kort i læskuret, når det var regnvejr. Men Nick Nyland understreger, at hans oplevelser på Torø-kolonierne ikke var som var som mange af de andre drenges. Nick Nyland var nemlig - med egne ord - lærerdreng. - Jeg skriver, hvad jeg har oplevet, og hvordan jeg oplevede det. Der er mange andre drenge, der har oplevet det værre end mig. De skulle kæmpe for deres plads i hierarkiet. Det var de store mod de små, og de blev placeret langt væk hjemmefra uden deres familier, så de har oplevet det på en helt anden måde. - Jeg havde familien med. Jeg havde det trygt og godt, og jeg boede sammen med min familie på et værelse.

Strenge regler

Der var især to ting, som pressede drengene; at finde deres plads i det interne hierarki og de mange regler, der skulle forhindre dem i at lave ballade. - Drengene grupperede sig. Nogle af dem kendte hinanden i forvejen, var fra samme skole eller var jævnaldrende, så de sluttede sig spontant sammen. Det er helt banalt, når så mange samlet et nyt sted. Det var hierarkiet, der dirigerede tingene. Det er en almenmenneskelig ting. - Det gør alle, fordi det er med til at lave struktur i tilværelsen, når man står midt i kaos. Så har man noget at samles om. Reglerne var stramme for drengene, når de var på koloni. På førstedagen blev de altid vist rundt på den koloni, hvor de skulle bo, og de fik vist en usynlig grænse. Den måtte de ikke krydse. I stedet måtte de udelukkende opholde sig i bestemte områder, og de måtte heller ikke blande sig med drengene i de to andre lejre. - Hvis vi lavede ballade, fik vi besked på, at vi skulle sidde ved flagstangen på gårdspladsen ved Vesterborg resten af dagen. Det var meget kedeligt, husker Nick Nyland.

Ud i naturen