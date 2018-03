Bendt Bendtsen, Konservative

- Det er lidt snyd med sommertiden lige på søndag, for så bliver min fødselsdag en time kortere, end den plejer at være. Bortset fra det synes jeg, det er fornuftigt at få skabt et brugbart overblik over fordele og ulemper. Hvis det ingen mening giver, er der ingen grund til at skifte tiden to gange om året. Den rigtige løsning kunne måske være at køre med sommertid hele året, altså helt droppe normaltiden.