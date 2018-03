89-årige Peter Tscherning ved, hvordan det er at været pårørende til en handicappet. Han og Ruth har været gift i næsten 65 år og han har passet hende de sidste syv år, hvor hendes behov for hjælp er vokset. 1. april flytter Ruth på plejehjem, for det er blevet for vanskeligt at passe hende i hjemmet i Middelfart. Foto: Peter Leth-Larsen