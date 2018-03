Interview

Det er ikke hver dag, man tænker på Anders Bondo Christensen. Men i øjeblikket er den 59-årige formand for Danmarks Lærerforening svær at komme uden om. Med noget, der ligner rockstjernestatus dukker han op hvert fjerde år som chefforhandler for 700.000 offentligt ansatte. Lige nu er det hans evner ved forhandlingsbordet, der afgør om Danmark skal ud i en opslidende storkonflikt, der kan koste landet milliarder af kroner.

Det slås de om 1. Lønnen:Kravet fra de offentligt ansatte er samme stigningstakt i lønnen som på det private arbejdsmarked.



Men Sophie Løhde (V), der er minister for offentlig innovation, og Anders Bondo er ikke enige om, hvem der har fået de største stigninger.



Hun siger: "De offentligt ansatte har de seneste år fået for store lønstigninger i forhold til deres kolleger i det private, og nu skal løngabet mellem de to sektorer lukkes".



2. Lærernes arbejdstid:



I dag er det en lov, der regulerer lærernes arbejdstid. Det vil Danmarks Lærerforening have lavet om til en overenskomstaftale, ligesom alle andre fagforbund har.



De offentlige arbejdsgivere lockoutede lærerne i 2013 og lavede en lov om lærernes arbejdstid, da man ikke kunne blive enige om en overenskomst. I 2015 ville KL ikke forhandle en ny arbejdstidsaftale.



Realitetsforhandlinger på lærerområdet er altafgørende for et samlet overenskomstresultat, fordi de øvrige organisationer ikke ville forhandle, før der var udsigt til en arbejdstidsaftale for lærerne.



3. Frokostpausen:



De ansattes organisationer - især Akademikerne - vil have den betalte frokostpause skrevet ind i overenskomsten, fordi de mener, at Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen har skabt tvivl om, om frokostpausen skal regnes som arbejdstid eller ej.



I dag er frokostpausen mange steder en kutyme, som de ansatte har haft i mange år. Bliver pausen sløjfet, vil det betyde to en halv times ekstra arbejde om ugen for de ansatte.



Avisen Danmark fangede Anders Bondo Christensen mellem et møde i Forligsinstitutionen og en 16 kilometers løbetur.

- Hvis forhandlingerne i Forligsen var et maraton; hvor på strækningen er vi så?

- Nu er det jo strengt forbudt at røbe noget fra møderne. Men vi er ude i 37-38-kilometers zonen. Det er her, det bliver svært og begynder at gøre ondt. Der er måske ikke så mange kilometer tilbage - men de kan blive virkelig lange.

Anders Bondo Christensen Født 16. marts 1959 i Ans.Formand for Danmarks Lærerforening og formand for Forhandlingsfællesskabet, der repræsenterer 564.000 ansatte i de 98 kommuner og de fem regioner..



Han blev uddannet på Skårup Seminarium i 1982 og har arbejdet som lærer i Nordborg og Sundeved kommuner 1982-2002.



Han var fra 1985 medlem af bestyrelsen og fra 1987 til 2002 formand for Sønderborg Lærerforening og blev i 2002 formand for Danmarks Lærerforening. Han havde siddet i DLF's hovedstyrelse siden 1996. I 2007 blev han formand for KTO. Derudover er han formand for Lærernes Centralorganisation og FTF-K. Han er endvidere bestyrelsesformand for Lån & Spar Bank samt Lærernes Pension.



Gift med folkeskolelærer Gitte. Sammen har de fire børn.



Ægteparret er bosiddende i Ullerup ved Sønderborg, men han har en lejlighed i København, hvor han overnatter i hverdagene.



Han er medstifter af løbeklubben Tempo, som han har været aktiv i i 22 år.

- Kommer du i mål?

- Jeg er altid kommet i mål. Både når det handler om maraton og overenskomstforhandlinger. Undtagen i 2013, hvor der ikke var reelle forhandlinger.

Den store konflikt i 2013, der endte i 25 dages lockout af lærerne og betød, at mere end en halv million elever måtte undvære undervisningen, er stadig et smerteligt sår for Anders Bondo Christensen. Det vender vi tilbage til. Først skal vi have på plads, hvad det er vi slås om i år.

- Helt kort så er vores store fælles hoveddagsorden, at offentligt ansatte bliver sikret en lønudvikling, der svarer til den på det private arbejdsmarked. Dernæst handler det om at sikre betalt spisepause. Og endelig skal vi have ordentlige aftaler om lærernes arbejdstid. I dag er det en lov, der regulerer lærernes arbejdstid. Vi vil have det lavet om til en overenskomstaftale, som alle andre forbund har.

- Men er du klar til at sende landet i konflikt på grund af en frokostpause?

- Jeg kan godt forstå at mange spørger, hvorfor nu slås om det. Men det handler om respekt. Vi oplever, at arbejdsgiverne vil fjerne goder, der har ligget i vores arbejdsvilkår uden at forhandle om det. Så ja, vi er klar til konflikt.