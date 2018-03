- Der er ingen tvivl om, at e-handel i dag er blevet et helt centralt ben i de fleste virksomheders strategi og nu er en afgørende del af deres forretning, og det mærker vi tydeligt både i størrelsen og typen af projekter, siger direktør og medejer Lars Hedal ifølge pressemeddelelsen.

Der er gang i handlen på nettet, og det nyder man godt af i it-virksomheden Hesehus, der holder til på Odense Havn. Firmaet udvikler web-butikker til for eksempel store butikskæder, og det har oplevet en kraftig fremgang fra 2016 til 2017. Det viser selskabets regnskab for 2017, der netop er offentliggjort.

Naturligt nok er det en stigning i efterspørgslen, der har drevet firmaet frem. Men derudover skyldes fremgangen også, at Hesehus har været i stand til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft på det vanskelige it-arbejdsmarked. Ifølge regnskabet er det lykkedes at skabet et attraktivt arbejdsmiljø, som tiltrækker de dygtigste softwareudviklere, og dermed kan firmaet levere i en kvalitet og hastighed, som skaffer kunder.

Hesehus A/S Hjemsted: OdenseCVR-nummer: 26 67 62 31



Direktion: Lars Hedal Nielsen



Bestyrelse: Erik Laumand (formand), Lars Hedal Nielsen, Niels Thorborg, Anja Saabye Jensen, Bjarke Mikkelsen Berg



Regnskabstal 2017:



Bruttofortjeneste: 26,8 millioner kroner (2016: 18,4)



Overskud af primær drift (EBITDA): 11,4 millioner kroner (2016: 5,2)



Overskud før skat: 8,6 millioner kroner (2016: 3,2)



Overskud efter skat: 6,7 millioner kroner (2016: 2,6)



Egenkapital: 16,1 millioner kroner (2016: 10,6)



Antal ansatte: 76 (2016: 72)

Hesehus' kundeliste omfatter store danske kunder som Matas, Wupti, Babysam, Kansas og Micro Matic. I år skal listen gerne forlænges med udenlandske navne, for firmaet vil til at sælge sin standard-software internationalt gennem partnere. Den første medarbejder i udlandet kommer til her i foråret, hvor det svenske marked får sin egen ansatte.

I gennemsnit har der været 76 ansatte i 2017. I øjeblikket er tallet oppe på 85, og ifølge ledelsen er flere ansættelser på vej.