Tommerup St.: Det er 20 år siden, Lilleskov Teglværk satte den første skinnecykel på den nedlagte jernbane mellem Tommerup St. og Assens, når de, som det har været fast tradition siden påsken 1998, kører en ny sæson igang skærtorsdag.

Cyklerne vil blive fordelt mellem Tommerup St., der har flest, samt Glamsbjerg og Assens.

De første cykler blev bygget på den nu lukkede Nyborg Vaskerimaskiner i Tommerup St. I vinterens løb er der bygget fire nye til, så beholdningen nu er oppe på 43. De er bygget på teglværket efter samme opskrift som alle de øvrige.