Bordtennis: OB Bordtennis var i årtier en fast bestanddel af den danske elite på herresiden, når det gjaldt holdturneringen.

Men ledelsen besluttede for nogle år siden at neddrosle den økonomiske indsats for eliteholdet, og derfor måtte OB en pæn tur ned at vende i divisionerne.

Et mere lokalt baseret hold prøver nu at klatre habilt op på rangstigen, og bestræbelserne kan følges lørdag i de optimale lokaler i Odense Kasernehal, hvor holdet klokken 10 møder Virum 3 og klokken 14.00 Herlev 2.

Holdet består af følgende trup:

Rasmus Klein-Døssing, 28 år, Frederik Dalager, 28, Noah Hvid, 13, Lukas Bonderup, 17, Jens Klein-Døssing, 17, Jacob Nielsen, 19.

OB står med gode chancer for oprykning, det holdet har 23 point for 12 kampe i toppen af 2. division, kreds 1, og ligger foran Amager og Vestegnens IF, der har henholdsvis 18 og 15 point for samme antal kampe - nemlig de 12.

Ud over OB's to kampe er Herlev 2 og Brønshøj 3 også deltagere i kamp mod hinanden klokken 11.00, og klokken 14.00 spiller Brønshøj 3 mod Virum 3.