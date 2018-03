Assens: Fri Bike Shop i Assens holder åbent hus i påsken og slår et slag for elcykler, som er vokset i popularitet i de senere år. Fri Bike Shop i Assens fortæller i en pressemeddelelse, at den har firedoblet salget af elcykler de seneste fem år.

Nogle vælger en elcykel som et alternativ til bil nummer to, mens andre blot har brug for lidt hjælp, når det går stejlt op ad bakke. Uanset hvad, kan det være en idé at afdække ens behov og præferencer og se på, hvordan cyklen skal bruges i det daglige. Til åbent hus i Assens vil der være mulighed for at prøve en elcykel, fortæller Fri Bike Shop. /EXP