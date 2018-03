Min ven Anton: At være eller ikke være kedelig

- Må jeg godt se dit ansigt?

Jeg lagde min stemme i det bedstemor-blide leje, da jeg henvendte mig til den unge pige, der som Anton og jeg stod ved et fodgængerfelt og ventede på grønt.

Hendes profil viste sorte piercinger af spiraler og hønseringe i øre, øjenbryn og læbe. Netop øjenbrynene var markeret med en sort række af små sorte perler. Hun var ellers helt almindelig og afdæmpet klædt. Ikke noget med "goth" i sminke og tøj. Ingen tatoveringer. Jeg sendte til den anden side mit mest bedste-beske blik. Til Anton, der var begyndt at klukke "tøhø".

- Hold da op. Det er dog. Du er da helt din egen, sagde jeg.

Hun havde vendt ansigtet mod mig og smilede. Næsen havde en sort metalring med små skinnende perler. Hele vejen rundt om brynene var der sorte perler. Der var stukket små sorte spyd gennem øjenbryn og næsefløje.

- Der er ingenting i øreflippen. Så kan jeg bedre skifte mellem øreringe, sagde hun og lo, så jeg kunne se den skinnende perle i tungen.

- Det må have gjort avs!

Antons stemme var nu fyldt med ærefrygt. Jeg havde virkelig aldrig set sådan et ansigt. Filmens bedste make-up-artister var sat til vægs i beskrivelse af kulturfolks ansigtspynt på fjerne forhistoriske sydhavsøer. En kedelig tåget eftermiddagstime i den hjemlige provinsby.

- Du er sød, sagde den unge pige med det u-kedelige ansigt til afsked.

- Det er du også, sagde jeg.

Jeg havde råd til at mene det, da det ikke var naboens datter, og jeg skulle tage stilling.

- Nå, sagde jeg til Anton.

- Dét var da ikke kedeligt!

Kedeligt! Det ord synes jeg efterhånden er kedeligt. Jeg har overlevet den unge generations misbrug af ord som "nice" og "nede med". Er selv fra "knæhøj karse"- og "bred ymer"-tiden, men der var flere billeder og flere vitaminer i det, vi gik og sagde for at irritere den ældre generation.

- Det var, så vidt jeg husker, positivt ladet, sagde jeg højt.

- Nåh, du mener "awesome", sagde Anton.

- Grimt ord, svarede jeg.

Det begyndte med Frej og Oscar. De kom hjem fra første klasse og sagde "kedelig", hvis der var et sekund, hvor de ikke stoppede livretter indenbords eller var underholdt af slidsomme forældre eller digitale skærme. Alt og alle var "kedelige".

Så begyndte den nybagte teenager Anton at bruge kede-ordet globalt. "Boring" hed det ved mindste svigt i nutidens evige strøm af underholdning.

Jeg skal nok lade være at citere mine forældre, som mente at "kun dumme mennesker keder sig". Det var en sort-eller-hvid-tid uden mellemtoner. I dag har de, der er kloge på kedsomhed, fundet ud af, at det er både klogt og sundt at kede sig en gang imellem. Der er så meget information, som skal ind i din indbyggede hjernecomputer, at ingen nats søvn kan sortere og ordne, hvad der foregår her.

Jeg bankede Anton på hans absolut opvakte hovedskal. Jeg trak en skuffe ud. Tog et udklip fra et ugeblad op og viftede det om næsen på Antons far, som netop kom ind af døren.

- Læs det og få dine børn til at kigge ud i luften, tænke ting, tænke over livet. Få dem til at kede sig på den sunde måde, kommanderede jeg.

- Jeg kom ellers bare for helt bogstaveligt og hjælpsomt at skifte pæren i dit vaskerum, sagde han.

- Du er en god nabo, sagde jeg.

- Du er en meget ustabil, gammel kone. Ved du det? svarede Antons far.

- Sæt dig, sagde jeg, da han vendte tilbage, stolt viftende med den brugte pære.

Snart sad de tre med lukkede øjne i hver sin stol, indhyllet i plaider og kedsomhed.

- Hvad laver du med "mine mænd"?

Ingrid stod forbløffet i døren .

- Kedelighedsterapi, svarede jeg.