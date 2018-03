Projektet blev så småt født i 2012, da der blev snakket om et nyt mødested under navnet Borger Rum.

- Der er har været en masse samtaler om, hvor godt det kunne blive, hvor man ligesom kan sige at dette er frugten, siger Johan Rosenring, som glæder sig til at komme i gang.

Det gamle forsamlingshus, fra 1875, er for utidssvarende, mener folkene bag 100 års Huset. Taget trænger til en tur, varmeanlægget er slidt og køkkenet ditto. Driftsudgifterne er ifølge idémagerne for høje i det gamle hus. Det er kun muligt at holde én aktivitet i huset ad gangen. Et problem.

Der mangler faciliteter til både børn, unge og voksne i Andebølle, og der mangler derfor et moderne hus, hvor man kan samles om sociale, kulturelle og faglige aktiviteter, mener idémagerne tillige.

Derfor skal der være både et galleri for Koelbjergmanden, hvis 10.000 år gamle, jordiske rester blev fundet i området i 1941. Rummet bliver et rum med flere funktioner ud over udstillinger sammen med den faste udstilling om Koelbjergmanden, landskabet og hans tid. Det betegnes som en form for kaffestue, hvor byens borgere mødes. Huset får også et mødelokale, et børnerum og et kreativt rum samt en multifunktionel sal på 140 kvadratmeter til koncerter, teater, filmforevisninger, gymnastik, foredrag og lignende. Der vil også være et folkekøkken og et såkaldte folkeværksted.

- Jeg synes, huset er en utrolig mulighed for at opdatere og styrke det sociale liv i Andebølle. Den rummelighed, og det der ligger i huset, indbyder til mange slags aktiviteter og dermed også til mange forskellige slags mennesker, fortæller Johan Rosenring.