Over 50 lyskryds skal gennem disse år bygges om for at gøre plads til den kommende letbane i Odense, og nu er arbejdet nået til et af det mere trafikerede af slagsen: krydset Ørbækvej, Stærmosegårdsvej og Olfert Fischers Vej.

Med sin placering mellem Rosengårdcentret og Ikea, er det et af byens mest benyttede, men kommer man i bil eller et andet køretøj på fire hjul eller mere, så gælder det om at holde tungen lige i munden - eller finde en anden vej frem til udgangen af maj. '

Fredag lukkede en del af krydset nemlig for trafik, så man ikke længere kan køre ud på Ørbækvej, hvis man kommer fra Stærmosegårdsvej ved McDonalds og Rosengårdcentret.

Har man været I Rosengårdcentret eller området bag, skal man bruge centrets hovedind- og udkørsel til Ørbækvej fra p-pladsen. Har man været i Ikea og skal ud på Ørbækvej, skal det enten ske via Niels Bohrs Allé eller via udkørslen fra butiksbyen mellem Ikea og Bilka.