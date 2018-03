Nordfyn: Mens man mange steder i det offentlige vånder sig over pengemangel, bugner en del fonde af kapital. Og mens nogle er gode til at søge tilskud fra disse penge, må andre misundeligt se til efter et afslag. Men nu tilbyder Nordfyns Erhverv og Turisme sin bistand til dem, som har problemer.

Der holdes fyraftensmøde om fundraising - som det hedder - på Nordfyns Gymnasium 11. april kl. 17-19.

Det viser sig ofte, at afslag er begrundet i bagateller, hedder det i et oplæg til fyraftensmødet. Man vil give deltagerne gode råd til ansøgninger, og det gælde også for foreninger. /EXP