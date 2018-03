Udligning Statens bloktilskud til kommunerne for 2018 udgør ifølge Økonomi- og Idenrigsministeriet 61.871 mio. kr. Den kommunale udligning er et system, der fordeler penge mellem kommunerne ud fra befolkningens sammensætning og skattegrundlag. Udligningsordningen har skabt debat, fordi nogle kommuner har ment, at udligningen var uretfærdig.

5,6 millioner kroner. Så meget står Assens Kommune til at modtage ifølge et notat fra regeringens forhandlinger om udligningsordningen, som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af.

Selvom forhandlingerne fortsat er i gang, og Dansk Folkeparti sandsynligvis vil kæmpe for flere penge til kommunerne i provinsen har han ikke de store forhåbninger om, at beløbet kommer til at ændre sig nævneværdigt.

- Jeg vil aldrig turde sætte min lid til en udligningsreform. Det er frygteligt for en regering at tage låget af diskussioner, og det ender altid med sjove kompromisser, der glatter sig selv ud og bliver til det rene ingenting, siger Søren Steen Andersen, der slår fast, at opråbene fra kommunerne derfor heller vil stoppe med en ny udligningsordning.

- Hvis man laver en lightreform for at få et kompromis, er det naivt at bilde sig ind, at det lukker munden på kommunerne de næste ti år. Så er man nødt til at lave noget, der batter, siger borgmesteren.

Sidste år fik Assens Kommune i omegnen af 660 millioner kroner fra landsudligningen ifølge borgmesteren, men han gør opmærksom på at langt hovedparten af pengene kom fra staten og ikke andre kommuner.