Kystevejens Konferencecenter har flere muligheder at tilbyde, hvis gæsterne ønsker at holde pausen uden for. Fælles for idéerne er, at de er udsprunget af konferencecentrets beliggenhed.

Sådan en situation kan de fleste, der har deltaget på enten kursus eller konference, nemt nikke genkendende til. Efterhånden som timerne skrider frem, begynder hovedet at trænge til frisk luft og ilt til hjernen. Det ønske begynder kursus- og konferencesteder i stigende grad at opfylde.

ASSENS: Hovedet er tungt og fyldt med ny information og viden. Det er, som om ilten i lokalet langsomt er svundet ind til næsten ingenting, man sidder uroligt i stolen, og tankerne begynder at flyve. Heldigvis er det ved at være kaffepause og tid til et pusterum fra undervisning, gruppearbejde og vitaminer til hjernen.

- Muligheden for aktive kaffepauser startede med waders i vandkanten. Det er en idé, vi har tyvstjålet fra vores samarbejdspartner Kyst- og Fjordcentret, og jeg brugte egentlig waders til at skabe noget synlighed omkring hotellet, når jeg var på messer, og det udviklede sig så til, at vi begyndte at tage kursister med til stranden, fortæller Laila Quist.

- Vi ligger afsondret fra byens puls, så det gør, at vi har nogle andre faciliteter at byde på, siger hun og fortæller om en anden og meget populær måde at tilbringe kaffepausen.

For det handler om at udnytte den natur, som omgiver Kystvejens Konferencecenter, forklarer Laila Quist.

- Det er mere, fordi det at være i naturen er en del af vores grundlæggende værdier, og vi prøver at trække naturen ind i det, vi laver, så meget som muligt. Det naturlige er også at få folk til at komme ud, forklarer Connie Østergaard og understreger, at muligheden for aktive pauser er noget, der kræver, at nogen går foran.

For hvis pausen skal være andet og mere end en kop kaffe i restauranten, er det nødvendigt, at deltagerne faktisk kender til muligheden.

- Hvis en sekretær eller kursusleder ikke synes om morgengymnastik for eksempel, vil vedkommende heller ikke huske at minde deltagerne om, at de skal tage praktisk tøj med. Så det kræver, at der er nogen, som synes, det kunne være fedt, og som beslutter, at det er det, vi gør, siger Connie Østergaard og fortæller, at den traditionelle kaffepause er stadig den mest brugte.

- Men der er efterspørgsel på at komme lidt ud, at rejse sig op og få ilt til hjernen, siger hun.

Laila Quist har også fundet ud af, at det behøver ikke at være alverden, der skal til for at gøre kursisterne glade og give dem et anderledes minde med hjem.

- Det kan bare være at ringe efter isbilen, så den kører ind på gårdspladsen i en pause. Det behøver ikke at være så forkromet, men vi prøver hele tiden at lave nogle små gimmicks for vores gæster, hvor de oplever lidt ud over det sædvanlige, siger Laila Quist.

- Når folk har været på kursus, siger de som regel, at det var fantastisk mad, og det må de også godt sige om vores sted, men vi vil godt udfordre det lidt og prøve at give dem nogle ting, de ikke havde forventet og huske os på den måde.