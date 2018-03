Nicolaj Bruun Knudsen står i spidsen for et tømrerfirma, hvor de gør en dyd ud af at bringe gamle bygninger tilbage til det, de var engang. - Det er et fascinerende arbejde, siger han.

Og der har været nok at se til for Bruun Bevaring og Restaurering, som nu er oppe på otte ansatte.

- Det er ligesom noget rigtigt håndværk i at genskabe tingene. Der er kvalitet i arbejdet, og der er så mange detaljer. Det er spændende at arbejde med, og det er min store passion.

- Det er et fascinerende arbejde. Jeg kan ikke helt forklare hvorfor, men det er noget særligt at være med til at få de gamle bygninger tilbage til det, de var engang, siger Nicolaj Bruun Knudsen.

For det er blevet populært at bevare i stedet for at rive ned og bygge nyt, fortæller Natasja Bruun Knudsen, som står for det administrative i virksomheden.

- Vi kan mærke, at når vi får de gamle og vinduer ind, er det kvalitet, og med den rigtige behandling kan det holde endnu længere. Det er der flere og flere, som går op i, siger hun.

- Der er flere, som går op i, at det hele ikke skal være brug og smid væk, men at de hellere vil betale for godt håndværk.

Det kan Nicolaj Bruun Knudsen bekræfte.

- Der kommer mere og mere efterspørgsel på at bevare i stedet for at rive ned. Det er dyrere at bevare end at bygge nyt, men flere kommuner får støtte fra fonde til projekterne, forklarer han.

Når Nicolaj Bruun Knudsen og de ansatte er i gang med en restaureringsopgave, bliver de ofte stoppet af forbipasserende, som har lyst til at vide, hvad der skal ske.