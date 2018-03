Konferencecenter

Billeskov ligger et stykke fra alfarvej, men flere og flere finder vej til stedet, som primært rummer kurser inden for sundhedssektoren, men også møder og private fester.

Men når lokalerne ikke bliver brugt til de kurser, skal faciliteterne udnyttes til noget andet, fortæller Erik Sørensen, der er direktør for Life Care One.

Bygningerne er ejet af Wedellsborg Gods, men Billeskov bliver drevet af Life Care One A/S, hvis primære aktivitet er at drive præhospitalt træningscenter og at uddanne sundhedspersonale som for eksempel ambulancebehandlere og paramedicinere.

Billeskov Billeskov er en adelig hovedgård fra 1577, og som slægten Wedell har ejet siden 1777. Lensgreve Bendt Wedell er den nuværende ejer.Billeskov blev renoveret i 2011 og 2012 for næsten 20 millioner kroner og åbnede i maj 2012 med intentionen om, at det skulle være kontorfællesskab og erhvervscenter på Vestfyn. Der er stadig lejere på Billeskov, men den primære aktivitet er i dag træningscenter for præhospitalt personale. Det er selskabet Life Care One, der står for træningscentret. Life Care One har lejet det meste af Billeskov i en årrække og står også for den daglige drift af Billeskov. Ud over at være uddannelsessted bliver Billeskov lejet ud til møder, kurser og events. Der kan være grupper fra 12 til 70 personer. Der er indrettet 20 enkeltværelser og ni dobbeltværelser i fløjene. Det kan også lade sig gøre at leje Billeskov til private fester. Det er uden vært, men Billeskov kan formidle kontakt til leverandører.

- Jeg kan godt mærke, at der sker helt klart mere nu, end da jeg startede for halvandet år siden, siger hun og kan berette om en kalender, som næsten er fyldt ud for Billeskov for resten af året.

Nadine Fønskov Hamm begyndte som driftschef i august 2016, og hun fortæller, at der er blevet mere at se til.

AARUP: Billeskov er et kursus- og konferencecenter, som er forholdsvis nyt og derfor ukendt for mange, men som flere og flere får øjnene op for.

- Life Care One er fundamentet for Billeskov, og hovedopgaven er at være uddannelsessted for ambulancebehandlere og andet sundhedspersonale, men hvis der kun er kurser mandag, tirsdag og fredag, mangler der noget til de sidste dage og weekenden, siger han og forklarer, at det er derfor, der også er begyndt at være andre aktiviteter på stedet.

- Derfor kan andre leje sig ind til møder, kurser i virksomheder eller til private fester, fortæller Erik Kjær Sørensen.

Og i den sammenhæng er det kun en fordel at ligge langt væk fra alting.

For når der ikke er kursus eller møde, er der mulighed for at trække masser af frisk luft.

- Mange søger noget andet end det, de plejer at få, når de kommer her. Her er fred og ro og rådyr i haven. Det er noget andet end at sidde på et hotel på 22. etage, siger Erik Kjær Sørensen.

Og når gæsterne tjekker ind på Billeskov, gør de det alene, uanset om det er til et møde i en virksomhed eller til en bryllupsfest, fortæller Nadine Fønskov Hamm.

- Når vi har ryddet op og er gået hjem, har gæsterne det hele for sig selv. De skal ikke dele det med nogen, så de kan hygge, og der er mulighed for at tale om ting, som andre ikke skal høre, siger hun.

- De fleste synes, det er dejligt, at de har det hele for sig selv og ikke bliver forstyrret af andre.