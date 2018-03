En restauratør i byen kalder kommunens andet udbud for konkurrenceforvridende og skudt helt ved siden af. Hvad er din kommentar til det?

- Det har jeg sådan set ingen kommentarer til. Som kommune skal vi sikre os, at vi lejer den ud på markedsvilkår. Det afklarer vi ved at sætte restauranten i udbud, og tidligere har den været udbudt til en højere pris, og her var der ingen, der bød ind og kunne løfte opgaven. Nu er prisen reduceret, men det er jo ikke ligefrem, fordi folk har stået i kø for at forpagte den, så vores betingelser og vilkår for at leje ud på markedsvilkår, de er fortsat gældende.

De 85.000 kroner, som var jeres priside i anden omgang, vil du sige, at det svarer til markedsprisen i Bogense?

- Det kan jo godt være, at der er en, som siger, at det her hus skal koste to millioner kroner, men hvis der ikke er nogen, som vil give prisen i området med de vilkår og den historik, der nu gælder - så er du nødt til at revurdere prisen, og det har vi gjort.

Kan du på nogen måde følge de forretningsdrivendes kritik af, at de føler, at kommunen konkurrerer imod dem?

- Nej, det kan jeg ikke.

Hvorfor ikke?

- Det, vi sikrer os, det er, at vi lejer den ud på markedsvilkår. Havde der nu stået 10 mand i kø for at leje til den her pris, så ville det indikere, at de vilkår, som vi har lagt ud, har været gunstige. Uden jeg lige kan sige, hvor mange interesserede der har været, så er det ganske få - det siger mig, at den ikke er så attraktiv, som vi ellers har gået og troet. Der har været mange lejere inde, og den har vist haft det, man kalder en omskiftelig tilværelse. Det er også vigtigt at sige, at vi lejer jo heller ikke det her ud i en 10-årig periode, så prisniveauet er nødvendigvis ikke gældende til tid og evighed.

Lektor i erhvervsforvaltningsret Frederik Waage siger til os, at hvis kommunen alene har købt ejendommen for at drive restaurant, vil det som udgangspunkt være ulovligt. Kan du garantere, at kommunen har holdt sig inden for rammerne af loven?

- Selvfølgelig kan jeg garantere, at vi har det. Vi har ikke købt den her ejendom med henblik på at drive restaurant.

I forbindelse med købet af ejendommen er du i 2012 i vores avis citeret for følgende: "Havn og marina er et kæmpe aktiv for byen og for Nordfyn. Og der bør være en restaurant, som også er et stort aktiv for havnen, for turismen og for borgerne."Kan det ikke forstås som om, at kommunen har stor interesse i at drive restauranten videre?

- Vi har ingenting imod, at der bliver drevet restaurant, og selvfølgelig har vi også haft en interesse i, at der er et handelsliv dernede - ellers havde vi heller ikke renoveret den. Men vores bevæggrund for at erhverve Sejlerkajen 3 var, at der dengang var et delt ejerskab af den, som rent ud sagt var problematisk, fordi kommunen var ejer af stueplan, men vi var ikke ejer af førstesalen. Når tagrenden stopper i toppen, så kan den heller ikke tage fra nede midt i, og det giver problemer for dem i stueplan. Det var kommunalbestyrelsens ønske at få det fulde ejerskab over den bygning, og dengang var der restaurant, og det, syntes vi, var et aktiv - og det synes vi stadigvæk.

Så kommunen har ikke købt ejendommen alene for at drive restaurant?

- Nej, det har vi ikke.

Lektoren fra SDU siger, at I risikerer en tilsynssag ved ankestyrelsen, hvis en restauratør vælger at klage. Hvad tænker du om det?

- Det vil jeg da se frem til. Vi har tidligere været anklaget for, at vi skævvred konkurrencen, og det var der også en tilsynsmyndighed, der frikendte os som kommune for. Hvis nogen vil rejse den samme problematik, så er man velkommen til det. Vores interesse er på ingen måde at være konkurrenceforvridende - hvorfor skulle vi dog være det - for vi lejer ud på markedsvilkår.