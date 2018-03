Hvad siger du til Nordfyns Kommunes rolle i den her sag?

- Det er ikke naturligt, at en kommune driver restaurant. Kommuner må generelt ikke drive erhvervsvirksomhed, da de i så fald vil konkurrere med private. Jeg vil ikke på det foreliggende grundlag sige, at det er ulovligt - men det er en vanskelig manøvre, Nordfyns Kommune er ude i, og man balancerer på en knivsæg. Kommunen risikerer en tilsynssag ved Ankestyrelsen, som er den kompetente myndighed, der vurderer lovligheden af kommunens aktiviteter.

Hvorfor er det en vanskelig manøvre?

- Fordi det følger af kommunalfuldmagten, at en kommune som hovedregel ikke må drive restaurant. Der er dog visse undtagelser, der vedrører bestemte aktiviteter. For eksempel må en kommune godt på markedsvilkår bortforpagte driften af en café til brug for gæster inde i en kommunal svømmehal. Man siger her, at driften har en naturlig sammenhæng med den lovlige kommunale hovedaktivitet, altså driften af svømmehallen. Men det er næppe den situation, som Nordfyns Kommune er ude i her med Marinetten. Jeg har svært ved at se det naturlige i, at et havnekontor også skal have en restaurant. Hvis kommunen alene har købt ejendommen for at drive restaurant, vil det som udgangspunkt være ulovligt.

Hvilke regler bør kommunen leve op til i forhold til markedsvilkår?

- Hvis man forudsætter, at kommunen rent faktisk kan drive restaurant, skal den bortforpagtes, og det skal være til markedsvilkår. Og det kan jeg ikke vurdere, om kommunen gør uden kendskab til markedet i Bogense. Ultimativt vil det være op til Ankestyrelsen at vurdere, hvis der bliver klaget over Nordfyns Kommune.

Hvor usædvanligt er det, at en kommunen på den her måde er med til at drive en restaurant?

- Hvorvidt det er udbredt, har jeg ikke statistikker på, men jeg har ikke set eksempler af denne karakter i den juridiske litteratur.

Borgmester Morten Andersen garanterer i et længere interview med avisen, at Nordfyns Kommune har holdt sig inden for rammerne af loven. Du kan læse interviewet i lørdagens avis eller på fyens.dk fra lørdag morgen.