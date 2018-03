Det startede med et halmhus, der ikke længere var plads til i TBT-omdannelsen. Siden blev halmhuset flyttet til Østre Plads på Østerbro og bygget om til klasseværelse. Samtidig kom bæredygtighed på skoleskemaet gennem projektet Læring for fremtiden. Og torsdag aften kunne UngOdense så sætte kronen på værket, da man fik tildelt årets bæredygtighedspris i en fyldt festsal på rådhuset.

- At vinde denne pris er en stor anerkendelse af det bæredygtige fokus vi har. Vi giver børn og unge i Odense viden om og handlekompetencer inden for bæredygtighed. Og tro mig den viden får de brug for nu og i fremtiden, siger viceungdomsskoleleder, Erik Rasmussen.

Undervisningen i UngOdense bygger blandt andet på de unges egne initiativer, idéer og projekter. For eksempel har 250 børn tilmeldt sig undervisning med temaer som "Mad og selvforsyning", "Tøj, produktion og forbrug", "Plastik og havmiljø" og "Genbrug og upcycling".

Det glæder børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R), at prisen går til UngOdense:

- Det er en meget værdig vinder. Projektet demonstrerer hvor motiverende og engagerende det kan være, når aktiviteter og undervisning forholder sig til virkelige problemstillinger. Verdensmålene (FNs 17 verdensmål for bæredygtighed red.) er en slags verdensomspændende to do liste. Alle må se på, hvad de kan udrette på listen og her går børnene virkelig forrest, siger Susanne Crawley Larsen.

Prisen blev overrakt af borgmester Peter Rahbæk Juel (S) der også er formand for Odense Bæredygtighedsråd. Det var syvende gang prisen blev uddelt. Den er tidligere vundet af Odense ZOO, Fyns Almennyttige Boligselskab, BioTrans Nordic, Økologi Haven ApS, Odense Fødevarefællesskab og Scandic Odense.