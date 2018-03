I Klinikhuset i Ringe starter to kvinder Midtfyns Fysioterapi op, efter at udlejeren har set dem som et godt match.

Ringe: Da Subhash Suri efter mere en 40 år som fysioterapeut i Algade har besluttet sig for at stoppe, bliver hans klinik ledig, og det har ad omveje givet de to fysioterapeuter, Lene Groth Hansen og Ulla Dolleris Storm Winding, en mulighed for at starte deres egen klinik i fællesskab.

Ingen kontakt

Men de havde ingen kontakt til hinanden, da de blev kontaktet af deres fælles bekendt, Marianne Lundgreen, som ejer Klinikhuset, hvor hun også har sin egen fodklinik. Her fik hun regelmæssigt besøg af Subhash Suri, når han skulle have ordnet fødder. Han fortalte på et tidspunkt, at han agtede at gå på pension, og derved opstod idéen hos Marianne Lundgreen om at sætte sine to bekendte sammen, så de i fællesskab kunne overtage hans såkaldte ydernummer indenfor fysioterapien - en tilladelse til at kunne tilbyde behandlinger med tilskud fra den offentlige sygesikring. Ulla Storm Dolleris Winding Er 39 år, gift med Michael og mor til William og Selma.



Er oprindeligt kontoruddannet men blev uddannet fysioterapeut i 2007 og har videreuddannet sig inden for kroniske smerter og motivation i forbindelse med livsstilsændringer.



Har arbejdet som fysioterapeut siden 2007. - Det nummer har Suri haft siden en gang i 70'erne, og det er så det nummer, vi overtager med virkning fra den 1. april, fortæller 39-årige Ulla Dolleris Storm Winding, der ser frem til at starte som selvstændig.

Lyst til selvstændighed

Efter hun dimitterede i 2007, startede hendes fysioterapeutiske karriere på klinikker i henholdsvis Odense og Årslev, og de seneste syv år har hun været tilknyttet Rygcenter Syddanmark i Middelfart. Lene Groth Hansen Er 33 år og bor sammen med Morten og er mor til Signe.



Er uddannet fysioterapeut med videreuddannelse i fysiopilates, træning for gigtpatienter og træning for seniorer.



Har arbejde på klinik siden 2010. - Jeg har fungeret som en slags selvstændig på en klinik, hvor jeg lejede mig ind, og hvor klinikken stillede alt til rådighed for mig, men det kørte på deres præmisser, så det bliver nyt for mig nu, hvor jeg selv skal styre det, og det glæder jeg mig meget til, siger hun og sender et venligt blik hen mod Lene Groth Hansen. - Og jeg har været offentlig ansat, så jeg glæder mig også meget til at komme til at bestemme selv, siger den 33-årige fysioterapeut og slår et grin op sammen med sin kommende kompagnon. “ Vi har en aftale med Subhash Suri om at overtage hans kunder, når han stopper i slutningen af marts. Det er en stor forpligtelse at leve op til, men vi føler os klar til det Lene Groth Hansen. - Men det kræver en god fleksibilitet fra os begge, hvis vores samarbejde skal lykkes, siger hun en smule alvorligt, og målt på de to fysioterapeuters øjenkontakt og gode kemi og deraf følgende gode humør, synes Marianne Lundgreens talenter ud i matchmaking at være ganske gode.

Positive udsigter