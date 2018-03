Nyborg: Nyborg Kommune fik i 2017 et overskud på driften på små 100 millioner kroner. 98.147.000 kroner for at være helt præcis.

Overskuddet er næsten dobbelt så stort som forudset i budgettet, men til gengæld mindre end resultatet for 2016. Det år gav et driftsoverskud på 124 millioner kroner.

Et andet nøgletal i et kommunalt regnskab er anlægsudgifterne, og det viser, at Nyborg også i 2017 havde den store tegnebog fremme. Der er bygget og renoveret for 117 millioner kroner. Et kæmpe beløb, men faktisk langt under det budgetterende. Det skyldes, at anlægsprojekter ofte skubbes, så regningerne ikke falder i det år, man havde regnet med.

Der kom også penge den anden vej - såkaldte anlægsindtægter på 11,4 millioner kroner - heraf er 3,7 millioner fra salg af byggegrunde.

Byrådet har som tidligere omtalt haft travlt med at betale af på kommunens gæld de senere år, og ved udgangen af 2017 var kommunens langfristede gæld blot 30 millioner kroner eller knap 1000 kroner pr. indbygger. Det giver en position som en af de kommuner i landet, der har mindst gæld.

Kassebeholdningen faldt lidt i årets løb til cirka 224 millioner kroner.

Byrådet godkendte regnskabet på sit seneste møde, og der var naturligvis kun pæne ord:

- Det er et endog meget tilfredsstillende regnskab, sagde borgmester Kenneth Muhs (V), der også pegede på, at kommunen har haft et historisk højt anlægsbudget i 2017.

Martin Stenmann (S) roste også regnskabet og konstaterede, at Nyborg i 2017 næsten brugte alle de penge til service for borgerne, som kommunen må ifølge den såkaldte serviceramme. Blandt andet har der været flere penge til ældre i 2017, sagde han.

Det eneste tal, der ærgrer politikerne, er nok befolkningstallet, der overraskende tog et dyk på 110 personer til 32.032. Det kommer, efter Nyborg Kommune i flere år kunne prale med den relativt største befolkningstilvækst på Fyn.