Rudkøbing: Det har været på vej flere gange på grund af manglende opbakning. Men nu er det en realitet: Foreningen Kulturnatten Rudkøbing lukker og slukker.

Det stod klart ved foreningens generalforsamling tirsdag den 20. marts.

På forhånd havde formanden, Manfred Wolf, i en artikel i Øboen fortalt om, at der skulle nye kræfter til.

- Et par stykker havde også henvendt sig inden generalforsamlingen og lovet at hjælpe med at sætte stole op og den slags. Til generalforsamlingen var vi altså kun fire i alt, alle fra bestyrelsen, og så er den ikke længere. Det er surt, men sådan er det desværre, siger Manfred Wolf.

Derfor indkalder han medlemmerne til en ekstraordinær generalforsamling mandag den 9. april med foreningens opløsning som eneste punkt på dagsordenen.

Manfred Wolf kan ellers se tilbage på en stribe af succes'er med Kulturnatten. Med meget små budgetter blev der stablet store programmer på benene, med blandt andet kunstudstillinger i byens butikker, koncerter og lysshow.

- Personligt er jeg meget ked af, at det er slut med Kulturnatten. Men det kan ikke være anderledes, og jeg er meget glad for at kunne bidrage med nogle aktiviteter i byen. Det var været sjovt, fortsætter Manfred Wolf.